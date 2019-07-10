عاجل.. البرلمان يمنع حضور "ممثلي الحكومة" للجلسة العامة دون الوزراء

حذّّر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، من تدني التمثيل الحكومي، خلال الجلسات العامة، وعدم حضور الوزراء؛ لمناقشة مشروعات القوانين والملفات العاجلة.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا "أكثر من عُشر أعضاء المجلس" في الموضوع ذاته.

وصوَّت عبدالعال، بالموافقة على حظر حضور مساعدين ونواب الوزراء من دون حضور الوزير شخصيًا، باعتباره أمرًا مخالفًا للائحة والدستور.

وأخذ عبدالعال، موافقة أعضاء البرلمان بشكل استثنائي، على حضور مساعدي وزير الزراعة، خلال الجلسة العامة، اليوم، نظرًا لعدم حضور الوزير بشخصه.

وعقب المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، بتأكيده أن وزير الزراعة موجود حاليًا في زيارة رسمية إلى دولة تنزانيا، الأمر الذي أعاقه عن حضور جلسة اليوم.

ورد رئيس البرلمان، بقوله: "وافقنا على حضور مساعدي الوزير، جلسة اليوم، باعتباره ظرفا استثنائيا، لكن هذا أمر لا يتفق وجلال هذه القاعة، ونصوص الدستور تنص صراحة على حضور الوزير المختص".

وتابع: "مش معقول هناقش القانون في غياب الوزير، نعم هناك ظروف نراعيها لغياب الوزير، لكن أن يصل التمثيل المتدني للمجلس لنواب الوزير والمستشارين وغيره، أرفضه شكلًا وموضوعًا".