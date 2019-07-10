عاجل.. رئيس لبنان يعرب عن أسفه لإجراءات أمريكا ضد نائبي حزب الله

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن أسفه للإجراءات الأمريكية ضد نائبين من حزب الله في البرلمان اللبناني، وذلك حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال إنّ العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله "اعتداء" على البرلمان ولبنان.

وفرضت واشنطن أمس، عقوبات غير مسبوقة على نائبين من حزب الله اللبناني، متهمة إياهما بـ"استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له، بينما استنكر حزب الله العقوبات واعتبرها "إهانة" للشعب اللبناني، وشملت العقوبات أيضا مسؤولًا كبيرًا في حزب الله، هو وفيق صفا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق.