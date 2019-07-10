عبدالعال يجدد تحذيره للحكومة: لم نمنحكم "كارت على بياض".. أعيدوا حساباتكم

حذر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الحكومة للمرة الثانية خلال الجلسة المسائية والمنعقدة الآن، بضرورة التعامل بشكل يليق مع دولة قديمة مثل مصر ومجلسها النيابي صاحب الـ153 عامًا.

عليكم التعامل بشكل يليق مع دولة قديمة مثل مصر ومجلسها النيابي صاحب الـ153 عامًا

وتابع رئيس البرلمان: "الحكومة تعتقد أن البرلمان منحها كارت على بياض، عليها أن تعيد حسابتها وتعمل بمنهج علمي مع مجلس النواب".

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وقال عبدالعال، خلال الجلسة قبل أخذ الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إنه "في كل المجالس والحكومات بالعالم يضعون أجندة تشريعية للفصل التشريعي، ويكون مرتبطًا بمنهج وتصور الحكومة، هل هىيمحتاجة ولا لأ لهذا التشريع؟ لا نريد تشريعات على عجل، واكتشف بعد ذلك العوار، بدل ما أنقذ الحق باغتيال الحق ذاته، وهو ما لم أقبل به".

وأضاف عبدالعال: "هذا المجلس عمره 153 سنة ومن أقدم 5 مجالس تشريعية، ولا يرسي تقاليد جديدة، وأوجه رسالة لحكومة دولة قديمة -مصر- ومجلس عريق وتاريخ نيابي عريق، أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والمجلس".

واختتم عبدالعال، تحذيره قائلا: "لو اعتقدت الحكومة أن البرلمان أعطاها كارت على بياض فهو تصور واعتقاد خاطئ، وأتمنى أن تعيد حسابتها وتعمل بمنهج علمي مع مجلس النواب".

كان عبدالعال، انتقد فى كلمته خلال الجلسة، إرسال الحكومة مشروعات قوانين ذات أهمية قصوى إلى البرلمان قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، متابعًا: "قانون التأمينات، سأكتفي بمناقشته، وسيتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته التي قد تستغرق 15 يومًا، وبالتالي سيعرض القانون في دور الانعقاد القادم في أكتوبر".

واستطرد عبدالعال: "البرلمان الدولي يقضي وجود أجازة برلمانية لمرتين أو لمرة واحدة، لأن الأعضاء مشرعين للقوانين، ويجب أن يعطوا أنفسهم فرصة للراحة والتقاط الأنفاس نظرًا للإرهاق في العمل، ومن معايير البرلمان الدولي عدم إرهاق النائب لتسهيل مهمته".