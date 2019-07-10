أصدرت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بيانًا اليوم، يتضمن إنجازات اللجنة وأعمالها ولقاءاتها مع سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة، وزيارتها الخارجية لدول القارة، التى قامت بها طوال دور الانعقاد الرابع.

ووفقًا للبيان، عقدت اللجنة علي مدار دور الانعقاد الحالى، 27 لقاءًا مع السفراء والوفود، و16 اجتماعًا مع الوزراء ورؤساء الهيئات العامة، ومناقشة 29 موضوع متنوع، و21 طلب إحاطة، بالإضافة إلي القيام بـ3 زيرات ميدانية، و12 زيارة خارجية.

وحرص "رضوان"، على لقاء أمانة اللجنة وموظفيها والعاملين بها، وتقديم الشكر لهم وتحيتهم على جهودهم طوال فترة الانعقاد الحالى.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، قد أعلن أن غدًا الخميس، سيكون آخر جلسات دور الانعقاد الرابع، على أن يعود المجلس لاستئناف جلساته فى دور الانعقاد الخامس والأخير فى شهر أكتوبر المقبل.