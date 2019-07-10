وافق مجلس النواب على تعديل نص المادة "33" من مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، بناء على ما تم الاتفاق عليه في لجنة القوى العاملة بحيث يتم صرف معاش لمدة 3 شهور كنفقات جنازة عند وفاة صاحب المعاش.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، قد أبدى اعتراضه على صياغة المادة كما جاءت من الحكومة والتى كانت تنص بأنه "عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش شهرين، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب".

وقال "عبدالعال" موجها كلامه للحكومة: "حتى المتوفين مرحمتهمش".. وعقبت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن، مؤكدة أن اللجنة استقرت على الأخذ برأي اللجنة، وعاود "عبد العال" قائلا: "الحمد لله إن المتوفين فلتوا من إيديكم"، وضجت القاعة بالضحك.

وداعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، بعد أن انتابه حالة من الضحك قائلا: "أصل الجبانات تبع الإدارة المحلية، وتنص المادة بموجب تعديلها عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب".