قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر وتنزانيا تربطهما علاقات وطيدة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وحتى الآن، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على ترسيخ العلاقات مع دول العالم.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، الذي ناقش فيه لقاء الرئيس السيسي، اليوم، برئيس وزراء تنزانيا قاسم ماجاليوا، أن كل تحرك مصري رئاسي نجد فيه بُعد إفريقي، موضحًا أن رئيس الوزراء التنزاني طلب من الرئيس السيسي أن يتابع أعمال البناء في إنشاء سد "ستيجلر جورج" بحوض نهر "روفيجي" ، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقا لأعلي المعايير العالمية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعكس مدى ثقة تنزانيا في الرئيس السيسي، مضيفًا: "تنزانيا شافت إن الرئيس السيسي يستطيع أن ينجز المشروعات القومية المصرية في 50% من الوقت المحدد لها، لذلك فإن الخريطة الإفريقية أصبحت الآن مفتوحة أمام الشركات المصرية".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شارك في وضع حجر الأساس الخاص بتشييد سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا، بدعوة من الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، تقديرا للعلاقات التاريخية بين البلدين، والدور الكبير الذي لعبه الرئيس السيسي في تعزيز التعاون بينهما.

وتنفذ شركة المقاولون العرب الأعمال الإنشائية الخاصة بسد "ستيجلر جورج" بعد فوزها بمناقصة المشروع.