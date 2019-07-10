تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ قليل، مشروع روضة السيدة، لمتابعة أعمال تسكين الأسر المستحقة والاطمئنان على توفير جميع الاحتياجات لتلك الأسر وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة وتحديدا بالقاهرة بنهاية العام الجاري.

ودار حديث بين المحافظ والمواطنين، حيث أعربوا عن سعادتهم بحجم الإنجاز والوحدات الموجودة في روضة السيدة، مؤكدين أن روضة السيدة (تل العقارب سابقا)، لاتقل أهمية وجمال عن أي كمبوند.

وقدم الأهالي الشكر للدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة ومسكن لائق بالمواطنين، وخير مثال على ذلك روضة السيدة، التي تم بنائها على أحدث الطرز المعمارية والإسلامية.

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه جرى تسكين عدد كبير من الأسر المستحقة داخل روضة السيدة وجار استكمال التسكين خلال الشهر الجاري، مؤكدا أن الوحدات جرى فرشها وتجهيزها بالكامل من أثاث وأجهزة كهربائية وذلك فى ظل اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وشدد على رئيس حي السيدة زينب التركيز على أعمال النظافة وعدم السماح بأي تراكمات للمخلفات في المنطقة وذلك بالتنسيق مع هيئة النظافة.

وأكد على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري لروضة السيدة واجراء متابعة يومية من قبل الحى، وتنظيم حملات توعية مستمرة ومنع أي إشغالات فى محيط الموقع والالتزام بأماكن انتظار السيارات والحفاظ على النظام.