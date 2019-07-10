93% نسبة النجاح في "تجارة عين شمس" للفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن نسب نجاح الطلاب في مواد الفصل الدراسى الثانى (دور مايو 2019) أعلى نسبيا من نسب نجاح الفصل الدراسى الثاني للعام الماضي، لكل من شعبة اللغة العربية وشعبة اللغات بالكلية.

وأوضح أن نسبة النجاح فى شعبة اللغات بلغت تقريبا 96%، فى حين وصلت نسبة النجاح في مرحلة البكالوريوس للشعبة العربى تقريبا 90%، بما يعنى أن نسبة النجاح العامة في الكلية بلغت 93% تقريبا في المتوسط.

وأشار إلى أنه تقدم للامتحانات في العام الجامعي 2018/2019 (50482) طالبا وطالبة في الشعبة العربية، و6547 طالبا وطالبة في شعبة اللغات.

ومن الجدير بالذكر، أن كلية التجارة أعلنت فى شهر فبراير الماضي نسب النجاح فى برامج الساعات المعتمدة حيث بلغت نسبة النجاح بالساعات المعتمدة انجليزى 99.5%، كما بلغت نسبة النجاح بالساعات المعتمدة عربى 95%.