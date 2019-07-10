رئيس البرلمان الجزائري يشكر قيادات الجيش على دعمها للثورة

قال رئيس البرلمان الجزائري المنتخب سليمان شنين، إن الجزائريين قادرون على الخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر.

وأضاف شنين، خلال كلمته التي أذاعتها "سكاي نيوز" عربية، أن البرلمان يدعم الحراك الشعبي السلمي للشعب الجزائري، مشيرا إلى أن الشعب قادر على توحيد صفوفه للخروج من الأزمة.

وأكد أنه على البرلمان أن يعطي الأمل ويقدم لشعب الجزائر الثقة في مؤسساته، مشيرا إلى أن الحراك الشعبي السلمي أبهر العالم وعلى البرلمان دعمه.

واستطرد أن البرلمان يعتز بموقف الجيش في حل الأزمة، ويقدر موقف موقفه وقيادته الداعم لمكافحة الفساد.

وانتخب سليمان شنين، الأربعاء، رئيسا للبرلمان الجزائري بالأغلبية، وتعيش الجزائر على وقع حالة انسداد سياسي في ضوء الحراك الشعبي الرافض لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وحرص قيادة الجيش على المضي في انتخابات رئاسية استنادا لنص الدستور.