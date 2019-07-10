"أشرف عبدالباقي أوصلنا إلى بر الأمان، وفكرة مسرح مصر نجحت بشكل كبير"، بهذه الكلمات كشفت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ "ويزو"، أسباب توقف عروض مسرح مصر بعد سنوات من العرض مع الفنان أشرف عبدالباقي مؤسس الفرقة، حيث أوضحت أن عبد الباقي كان سببًا رئيسيًا في شهرة أعضاء فرقة مسرح مصر.

وأضافت "ويزو"، خلال حوارها على راديو "9090 "، في برنامج "الراديو بيضحك"، أن عبد الباقي هو من خرج بفكرة جديدة للمسرح لم تكن موجودة على الساحة الفنية، ومن حقه تكوين أكثر من فرقة مسرحية، مضيفة: "لو رفضنا قيام أشرف عبد الباقي بتكوين فرقة أخرى تكون أنانية منا".

وأعربت عن سعادتها بأداء نجوم مسرح مصر في مسلسلات رمضان العام الحالي، مؤكدة أن هناك حديث عن رغبة أشرف عبد الباقي في تشكيل فرقة مسرحية جديدة، "علاقته بينا كويسة جدا لدرجة إن البعض كان بيعتبرنا أقارب".

وكان الفنان علي ربيع، نجم مسرح مصر، قد أكد أن الموسم المقبل لـ"مسرح مصر" سيكون الأخير، وذلك بعد 120 مسرحية جرى عرضًا خلال 7 سنوات، كما أن نجوم المسرح اجتمعوا مع الفنان أشرف عبد الباقي، حيث طالبهم بالتركيز في الموسم الحالي بشكل كبير.