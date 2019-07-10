أصدر اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى مساعديه باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة الثانية لتطعيم المواشي ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

وحصنت مديرية الطب البيطري، 120 ألفًا و650 رأسًا ماشية "أبقار، جاموس، أغنام، ماعز"، ضمن أعمال الحملة الثانية لتحصين الماشية التي بدأت يوم 22 يونيو 2019 وتستمر لمدة شهر.

كما تم تحصين "66172 رأس أبقار، 51441 رأس جاموس، 2724 رأس أغنام، 313 رأس ماشية"، وتواصل حملات الطب البيطري التي تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة عملها لحين الوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

من جهته، أكد محافظ الغربية، متابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنباً لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، مشيرًا إلى تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية التي تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.