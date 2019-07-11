مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-7-2019 في مصر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الإلكتروني، مواقيت الصلاة اليوم، الخميس 11 يوليو، في مدن الوجه البحري والقبلي والدلتا والقناة، والتي جاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:18

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:59

أذان العشاء 08:31

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:18

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:45

أذان المغرب 07:07

أذان العشاء 08:41

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 03:27

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:34

أذان المغرب 06:57

أذان العشاء 08:25

مواقيت الصلاة في السويس

أذان الفجر 03:13

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:31

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء 08:25

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 03:15

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 07:02

أذان العشاء 08:35

مواقيت الصلاة في المنوفية

أذان الفجر 03:16

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 07:01

أذان العشاء 08:34