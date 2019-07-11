مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-7-2019 في مصر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الإلكتروني، مواقيت الصلاة اليوم، الخميس 11 يوليو، في مدن الوجه البحري والقبلي والدلتا والقناة، والتي جاءت كما يلي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:18
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:59
أذان العشاء 08:31
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:18
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:45
أذان المغرب 07:07
أذان العشاء 08:41
مواقيت الصلاة في المنيا
أذان الفجر 03:27
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:34
أذان المغرب 06:57
أذان العشاء 08:25
مواقيت الصلاة في السويس
أذان الفجر 03:13
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 03:31
أذان المغرب 06:54
أذان العشاء 08:25
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 03:15
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 07:02
أذان العشاء 08:35
مواقيت الصلاة في المنوفية
أذان الفجر 03:16
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 07:01
أذان العشاء 08:34