وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على طلب النائب العام بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب صلاح عيسى مرسي عيسي، ورفع الحصانة عنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن الدول العليا.

تحويل رفع الحصانة عن النائب إلى إسقاط كامل للعضوية يخضع لسلطة البرلمان، وفقًا للفقيه الدستوري فؤاد عبدالنبي، مستدركًا أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه لا تسقط العضوية عن النائب إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

فؤاد عبدالنبي: البرلمان من حقه إسقاط العضوية دون حكم قضائي

وأضاف عبدالنبي لـ"الوطن" أن البرلمان من الممكن أن يفعِّل المادة 110 وإسقاط العضوية عن النائب دون الانتظار لحكم قضائي، كما فعل ذلك في عدة حالات سابقة، رأى فيها أن النائب فقط الاعتبار والثقة وفقد شروط العضوية، لافتًا إلى أن النائب في تلك الحالة من حقه اللجوء لمحكمة النقض للفصل في صحة عضويته.

وأشار الفقيه الدستوري إلى أنه في حال لم يسقط البرلمان عضوية النائب، وأحيل للجنايات وتمت إدانته وأصدرت محكمة الجنايات حكمها في حقه، فالبرلمان مجبر على تفعيل المادة 110 من الدستور وإسقاط عضويته.

وأكد عبدالنبي أنه وفقا للمادة 100 من الدستور فإن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، والذي يمثله مجلس النواب، والامتناع عن تنفيذها جريمة وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، لافتًا إلى أنه في حال الامتناع عن إسقاط عضويته يمكن رفع دعوى قضائية لإسقاطها.

شوقي السيد: في حال إصدار محكمة الجنايات حكم على النائب يجب على البرلمان إسقاط عضويته

من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، إنه بمجرد أن تصدر محكمة الجنايات حكمها على النائب البرلماني بعد إثبات إدانته في القضايا المتهم فيها، يجب أن يسقط البرلمان عضويته على الفور دون انتظار حكم محكمة النقض.