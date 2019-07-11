منسق صندوق تطوير العشوائيات عن منطقة مجرى العيون: سيتغير شكلها قريبا

علق إيهاب حنفي منسق صندوق تطوير العشوائيات، على عمل الصندوق بمنطقة مجرى العيون ورؤية الدولة لهذه المنطقة.

ونشر حنفي مجموعة من الصور للمنطقة المتاخمة لمجرى العيون على حسابه الشخصي على "فيس بوك" وعلق عليها بقوله: "خلينا فاكرين هذا الشكل، والذي يتم إزالته الآن".

وأضاف: "منطقة سور مجرى العيون وما حولها من مناطق عشوائية غير آمنة، وإن شاء الله خلال فترة وجيزة جدا ستتغير الصورة كاملا، وسنرى مدى الرؤية التي تضعها القيادة السياسية والمسؤولين بالدولة لإعادة الوجه الحضاري لمصرنا الجميلة".

وتجري الحكومة حاليا عمليات تطرير طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنطقة سور مجرى العيون، بدأته بنقل مدابغ السور لمنطقة الروبيكي الصناعية.