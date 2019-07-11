بعد قرار حبسه.. معلومات عن كريم حسين أدمن "آسف ياريس"

لم يتخيل الشاب كريم حسين، أدمن صفحة "آسف ياريس"، أن صفحته على "فيس بوك" ستكون سببًا في سجنه، قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في اتهامات منسوبة له بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.

وبموجب تحريات تعلقت بالاتهامات المنسوبة له، ألقي القبض على كريم حسين، وصدر قرار ضبطه وإحضاره من قبل النيابة التي حققت معه، أمس الأربعاء، وواجهته بالاتهامات المنسوبة له وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي معلومات كريم حسين، وبعض مواقفه مع الرئيس الأسبق حسني مبارك:

من هو كريم حسين أدمن "أنا آسف ياريس"؟

هو شاب حديث الزواج، يعمل أدمن لصفحة "أنا آسف ياريس"، وهو أحد سكان محافظة الجيزة، تزوج عام 2017، ويشجع نادي الزمالك المصري، وأحد ثوار 30 يونيو، بحسب المعلومات المتوفرة على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

زيارته لـ"مبارك" في المستشفى

في مارس 2016، زار كريم حسين الرئيس السابق حسني مبارك، في المستشفى خلال فترة مرضه، ونشر صورة للزيارة على حسايه عبر "فيس بوك"، وعلق قائلًا: "أنا مش بريء لو كان حبك هو اتهامي".

وفي أكتوبر 2016، عاود أدمن "أنا آسف ياريس" الزيارة مرة أخرى ونشر صورة علق عليها: "سلامًا على نسر أكتوبر الجريح".

حضر مع جمال وعلاء مبارك بملابس "السجن"

التقط كريم حسين، صورة مع جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس السابق حسني مبارك، وهما يرتديان البدلة البيضاء، الزي المقرر على المسجونين.

جمال مبارك يحضر فرحه

نشرت زوجة "حسين" صورة زفافها و"حسين"، رفقة جمال مبارك، كأحد الحضور، وهو ما أبرز مدى العلاقة القوية بينه و"آل مبارك".

صورته مع بسمة وهبة "حبًا في مبارك"

عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، نشر أدمن "آسف ياريس" صورة جمعته مع الإعلامية بسمة وهبة، وفسر سبب التقاطه لهذه الصورة بأنها محبة للرئيس مبارك.

وعلق على الصورة قائلًا: "مع المذيعة المحترمة بسمة وهبه اللي قالت على الهواء أنا بحب الرئيس مبارك.. واحنا بنتصور بتقولي ممعكش صوره للرئيس مبارك نتصور بيها".