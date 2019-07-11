كشف السفير حازم رمضان قنصل مصر العام في جدة، تفاصيل الإفراج عن سيدتين مصريتين محتجزتين بتهمة جلب مواد مخدرة.

وقال رمضان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام من حلقة الأمس في برنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن السيدتين المغرر بهما وصلتا للمملكة العربية السعودية في شهر أبريل الماضي وألقي القبض عليهما، وتم الإفراج عنهما بعدما تبين تعرضهما للتغرير وحملهما حقائبا لا تخصهما، بالتعاون مع السلطات السعودية والتنسيق مع النيابة العامة المصرية.

وحذر قنصل مصر العام، المصريين من حمل حقائب غيرهم: "بوجه نداء لكل المصريين ولكل أهالينا الطيبين في مصر محدش يشيل حاجة لحد وكل واحد يتأكد إنه شايل حاجته الشخصية فقط".

ووجه قنصل مصر العام في جدة الشكر للمملكة العربية السعودية وعلى النيابة العامة السعودية على تفهمها لحقيقة ما حدث، مؤكدًا أن ذلك كان السبب الحقيقي في الإفراج عن السيدتين.

شيخ مزيف وعمرة فشنك.. تفاصيل توريط معتمرات الشرقية في «حيازة مخدرات» بالسعودية

ووجهت ابنة الحاجة "صباح" الشكر للقنصلية المصرية في جدة ولوزارة الخارجية وللإعلامي طارق علام، لتدخلهم للإفراج عن والدتها، مطالبة في مداخلة هاتفية مع البرنامج بتسريع عودتها لأرض الوطن.

أما ابنة الحاجة فايقة فتوجهت بالشكر للسفير حازم رمضان وللسفارة المصرية في جدة على جهودهم في الإفراج عن والدتها.

كانت "الوطن" حصلت على تفاصيل تحقيقات وتحريات الشرطة بمحافظة الشرقية، بشأن تشكيل عدة أشخاص عصابة لتهريب المواد المخدرة إلى السعودية، وتبين أنهم وراء توريط 3 معتمرات ومعتمر في قضية حيازة أقراص مخدرة وضبهطم في مطار جدة.

الإفراج عن 4 معتمرين متهمين بتهريب مخدرات في السعودية

وأكدت التحريات أن المتهمين يروجون لرحلات عمرة مجانية ويختارون عددًا من كبار السن للسفر لأداء العمرة مجانا، بحجة فوزهم في الرحلة المجانية، ثم يدسون موادا مخدرة بحقائبهم.