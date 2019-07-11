تقدم الوطن سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 11 يوليو، في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.42 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.