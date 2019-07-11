عُقد اليوم الخميس، بمجمع البحوث الإسلامية لقاءً بين أعضاء اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، وبحضور الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والمشرف العلمي العام على الأروقة الأزهرية، وسعيد عامر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ومحمود الهواري عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر.

توصية بتبني برامج توعية في القرى والمدن للتحذير من الجرائم

وشهد اللقاء، استعراض جهود لجنة المصالحات في الفترة الماضية، ومتابعة ما تمّ إنجازه وأهم الملاحظات التي يمكن تلاشيها فيما هو قائم، وتقديم تقارير نهائية لرفعها للإمام الأكبر، كما تم ضم أعضاء جدد فاعلين للجنة العليا واعتماد اللجان الفرعية بالمحافظات والتي يترأسها المحافظون واتخاذ قرار باعتماد متحدثًا إعلاميًا للجنة وأمينًا عامًا لها.

وأوصى المجتمعون، بتبني مجمع البحوث الإسلامية لبرامج توعية في القرى والمدن والنجوع للتحذير من الجرائم الثأرية وخطورتها على أمن المجتمع، كذلك التنسيق مع الجهات المعنية خاصة وزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية والمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وكذلك نواب الدوائر، ليكون لكل جهة ممثلين في اللجنة العليا للمصالحات، وانتهى الاجتماع بتقرير لقاء دائم بالأعضاء في الأسبوع الأول من كل شهر ورفع ما ينتهي إليه إلى الإمام الأكبر.