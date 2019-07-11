تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية اليوم، من ضبط 3 أطنان من الجبن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمنطقة المنتزه، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات لضباط المباحث، تفيد قيام صاحب ثلاجة لتجارة وحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث بتجميع وحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

واستهدفت حملة أمنية الثلاجة المشار إليها، وعثر على 2 طن و800 كيلو جرام جبن "أبيض، ورومي"، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج.

وتبين من تقرير مفتشي الأغذية، أن كميات الجبن المتحفظ عليها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وأخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بقسم شرطة المنتزه ثالث، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.