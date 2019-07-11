نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة، مؤكدة أنه لا أساس من الصحة، وأن كنترول الثانوية العامة مُؤمَّن بالكامل ولا يستطيع أحد اختراقه، وأنه في حالة اعتماد النتيجة سيتم إعلانها رسمياً عبر موقع الوزارة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت أن العمل داخل الكنترول، يتم وفق خطة عمل صارمة، وتمر بمراحل متعددة، من تصحيح ومراجعة، مُوضحةً أن اختيار مسؤولي الكنترول يتم بعناية وتحريات من قبِل الجهات المختصة، وأنه مؤمن بالكامل، حيث إن كل جزء به يحظى بطابع السرية الكاملة، ولا يستطيع أحد الوصول إليه، كما أنه يتم منع اصطحاب التليفون المحمول بداخل حجرات الرصد و حجرات الحاسب الآلي داخل كل كنترول.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).

جاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي للوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق.