لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، من قرية كحك بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم مصرعها، صدمتها سيارة سيارة ملاكي بالطريق السياحي أمام قرية 300 كحك، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومصرع طفلة بالطريق السياحي أمام قرية 300 كحك.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة رقم 8541 ف أ ص ملاكي، قيادة "عطية. ف. م" 46 سنة، مهندس، ومقيم بالمشرك قبلي، صدمت الطفلة "إيمان. أ. ط" 8 سنوات، طالبة بالصف الثاني الابتدائي، ومقيمة بقرية 300 كحك، أثناء وقوفها على جانب الطريق، برفقة والدتها "م. ع" 52 سن ربة منزل، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة أثناء السير مما أدى لانحرافه واصطدامه بالطفلة.

وذكر البيان الأمني، أن والدة الطفلة المتوفية ووالدها، اتهما قائد السيارة بالتسبب في وفاة ابنتهما، وتم ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بدون قصد، وبتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفلة المتوفية، أفاد مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3924 لسنة 2019م جنح مركز شرطة الشواشنة، وأخطرت النيابة للتحقيق.