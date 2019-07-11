عقد المجلس العلمي للجمعية الطبية المصرية بمقر الجمعية "دار الحكمة"، وترأس الاجتماع الدكتور عبدالحي مشهور رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، وأمين مجلس إدارة الجمعية ومقرر المجلس العلمي، وبحضور نخبة من كبار الأطباء في مصر.

وأكد العدوي أن الاجتماع ناقش مستقبل الرعاية الصحية في مصر، ومعايير الأداء الطبي والتعليم الطبي المستمر، ودور الجمعية كمسؤولة وحيدة لاعتماد الساعات للدورات التدريبية والمؤتمرات.

وأضاف العدوي أن المجلس العلمي ناقش الاستعدادات للاحتفال بالعيد المئوي؛ لإنشاء الجمعية والذي يحل في يناير 2020 بما يليق بمكانة الجمعية العلمية والتاريخية.