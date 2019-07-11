تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، من إحباط تهريب كمية من الأقراص المخدرة إلى إحدى الدول العربية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أكدت اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية، تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر إلى إحدى الدول العربية، وإخفائها في مخازن سرية معدة خصيصاً للتهريب داخل تجاويف سرية بأثاثات خشبية "غرفة نوم"، تمهيداً لتصديرها إلى تلك الدولة عبر إحدى شركات الشحن بمدينة دمياط، دون علم صاحب الشركة أو أي من العاملين بها.

وتبين أن المتهمين هما صاحب ومدير شركة إستيراد وتصدير- مواليد 1966، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في قضيتي "تبديد"، ونجار مواليد 1990، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، سبق اتهامه في 4 قضايا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط، جرى ضبط الشحنة بمقر شركة الشحن بدائرة مركز شرطة دمياط، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 6500 قرص مخدر لعقار "الترامادول".

ومن خلال تكثيف الجهود لملاحقة وضبط المتهمَين وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزتهما 3 أقراص مخدرة لعقار "الترامادول"- طبنجة عيار 9 مم و40 طلقة لذات العيار - 15,120جنيه - 3 هواتف محمول).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة القضية.

يذكر أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد مستقبل شحنة المواد المخدرة بالدولة العربية المشار إليها، وآخر يحمل جنسية ذات الدولة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.