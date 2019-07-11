يعود المخرج ديفيد فينشر للسينما بعد غياب منذ آخر أفلامه "Gone Girl"، عام 2014، فيعود للعمل على فيلم بعنوان "Mank"، وهو سيرة ذاتية للكاتب والسيناريست الأمريكي هيرمان مانكيوز، مؤلف الفيلم الشهير "Citizen Kane"، ويستند الفيلم إلى سيناريو الراحل جاك فينشر، الذي صاغه قبل وفاته عام 2003، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "فارايتي".

وتم الاستقرار على الممثل الحاصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل جاري أولدمان، ليقوم ببطولة الفيلم وأداء شخصية "مانكيوز"، ضمن الأحداث، وسيتم تصوير الفيلم أيضًا بالأبيض والأسود، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في نوفمبر لصالح شبكة "Netflix".

وتشهد شركات الإنتاج الفترة المقبلة تقديم مجموعة من أفلام السير الذاتية، من بينهم فيلم "Judy"، للمخرج روبرت جولد، والذي تقدم فيه الممثلة الأمريكية رينيه زيلويجر السيرة الذاتية للمغنية والممثلة الراحلة جودي جارلاند، وهو مقتبس من "End of the Rainbow" لـ بيتر كويلت، والتي تركز على الأشهر التي سبقت وفاتها في عام 1969، وصدر الفيديو الدعائي للفيلم الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 27 سبتمبر المقبل.

وفي نوفمبر المقبل تشهد دور العرض السينمائي حول العالم، طرح فيلم "A Beautiful Day in the Neighborhood"، إخراج مارييل هيلر، وبطولة توم هانكس، الذي يجسد شخصية مقدم برامج الأطفال الشهير فريد روجرز.