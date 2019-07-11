كبير الأطباء الشرعيين السابق عن واقعة دفن "الحاجة فكيهة": نادرة الحدوث

علق الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين السابق، على واقعة دفن سيدة كانت مصابة بغيبوبة كبد وهي لا تزال حية، بسبب التشخيص الخاطئ، قائلًا إنَّ هناك علامات محددة يجب أن يتأكّد الطبيب من وجودها في الشخص قبل استخراج شهادة وفاة له، ومنها التأكد من فقدان حدقة العين للتأثير بالضوء بتحريك أي جسم أمامها، إلى جانب انطفاء لمعة العين وعدم وجود ضغط بالعين.

دفن سيدة حية في الشرقية.. "الحاجة فكيهة" تصرخ من قبرها

فودة: المريض يمكن دفنه بالخطأ حال إصابته بغيبوية عميقة

وأضاف كبير الأطباء الشرعيين السابق، لـ"الوطن" أنَّ الطبيب يجب أي يجري للشخص المشتبه في وفاته رسم قلب ورسم مخ، مبينًا أنَّه في حالة ظهور خط مستقيم ثابت على الشاشة فإن ذلك يعني توقف القلب والمخ، أما في حالة وجود موجات متحركة -حتى لو كانت ضعيفة جدا- فذلك يعني أن الشخص لايزال به نبض وعلى قيد الحياة.

وشرح كبير الأطباء الشرعيين السابق، الحالة التي لا يمكن للطبيب أن يتأكّد فيها من موت الشخص باستخدام السماعة الطبية فقط قائلًا: "القلب يدق 120 دقة في المركز أو العقدة العصبية الأولى، ويدق 70 دقة في العقدة الثانية، وفي حالة وجود خلل في التفرعات العصبية قد تصل الدقات إلى 25 دقة في العقدة العصبية الثانية وبالتالي يمكن ألا يشعر الطبيب بضربات القلب ولذلك عليه إجراء رسم قلب".

وفي حالة الفشل الكبدي، حسب "فودة"، يتأثر المخ نتيجة تجميع المواد السمية به بسبب خلل وظائف الكبد، ويدخل الشخص فيما يسمى الغيبوبة العميقة والتي تقل فيها ضربات القلب أيضَا، ولو تمّ الكشف بسماعة عادية يمكن أن يتمّ دفن المريض بالخطأ ولكن ذلك نادرًا ما يحدث في أي مستشفى.

وشهدت مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، واقعة مؤسفة تتمثل في دفن سيدة مصابة بغيبوبة كبد، تسمى "الحاجة فكيهة" في السادسة من صباح الثلاثاء الماضي، وتمّ نقلها لمستشفى فاقوس العام، وأقرَّ الطبيب وفاتها وطلب من ذويها نقلها باعتبارها متوفية، وتم دفنها في تمام الساعة الثانية ظهرًا لتكتشف أسرتها بعد ذلك أنها لاتزال حية.