السيطرة على حريق في سوق الجمعة بالإسكندرية.. والسبب: خزان زيوت

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، على حريق اندلع بمخلفات في سوق الجمعة، التابع لحي الجمرك، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بنشوب حريق بسوق الجمعة بشارع الجزائر، دون إصابات أو خسائر.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة اللبان وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية ومسؤولي حي الجمرك لموقع الحادث، وتبين من الفحص نشوب حريق بصندوق قمامة ومخلفات بسوق الجمعة بشارع الجزائر، بسبب وجود خزان زيوت مجاور لها ما ساعد على اشتعال النيران.

قالت سحر شعبان رئيس حي الجمرك، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق دون حدوث أي إصابات ومنع امتداد النيران للعقارات المجاورة.

أخطرت النيابة العامة، وحرر محضر بقسم شرطة اللبان، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.