أمر الدكتور كمال شار وبيم، محافظ الدقهلية اليوم، بإقالة مدير مستشفى نبروه المركزي من منصبه، بسبب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح عدم وجود أطباء في المستشفى، ووجود مرضى يستغيثون بالمحافظ لعدم تواجد أطباء.

وأكد شاروبيم، أنه لن يتسامح مع أي من المقصرين في أداء الواجب المهني، وخاصة فيما يتعلق بصحة المواطنين، وكلف مدير الشئون القانونية بالمحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وأعلن المحافظ أنه سيجري حركة لتغيير جميع مديري المستشفيات خلال الفترة المقبلة، وسيتولى بنفسه الإشراف على لجنة اختيار الأطباء.

ونشر أحد المواطنين استغاثة للمحافظ علي صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يشرح الحال الذي وصلت إليه المستشفى من تكدس في المرضى وعدم وجود أطباء.

وصرخ المواطنين من خلال مقطع الفيديو قائلين: "مستشفى نبروه بالكامل مفيش فيها ولا دكتور في الاستقبال، احنا نشتكي لمين؟.. وطفل مرمي مش لاقي اللي يعالجه، ولا يوجد سوي ممرضة واحدة".

وظهر بالفيديو مواطن آخر ينادي ويقول: "تعالى صور طفل ينزف هنا منذ 3 ساعات، ولا يجد طبيب يعالجه، ويوجد زحام كبير ولا يوجد ولا دكتور، من يكشف عليهم". ويؤكد أن المحافظ لا يعرف شيئا عما يجري في المستشفى: "هذا لا يرضيه، وكل راعٍ مسئول عن رعيته، فالزحام موجود داخل الاستقبال بخلاف المواطنين الموجودين بالخارج".

وذكر في نهاية الفيديو أن إدارة المستشفى بدأت تنادي على الأطباء في الإذاعة الداخلية للمستشفى، للتوجه لقسم الاستقبال.

وأجرى محافظ الدقهلية جولة مفاجئة على مستشفى ميت سلسيل المركزي، أحال خلالها مدير المستشفى ومدير المخازن و8 أطباء للتحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل وتدني الخدمة الطبية بالمستشفى.