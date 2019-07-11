انضمت الممثلة الأمريكية ستورم ريد إلى فريق عمل الجزء الثاني من فيلم "The Suicide Squad"، حيث من المقرر أن تقوم بدور ابنة إدريس إلبا، ضمن أحداث الفيلم، والذى يتولى إخراجه جيمس جان.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي 6 أغسطس 2021، وفقا لما نشره موقع مجلة "فارايتي".

وانضم إلى فريق الجزء الثاني مجموعة جديدة من الممثلين من بينهم دانييلا ميلشيور، بالإضافة إلى جون سينا، وإدريس إلبا، بينما تواصل مارجوت روبي تقديم دورها "هارلي كوين"، بالإضافة جاي كورتني الذى يقوم بدور "كابتن بوميرانج"، وكان من المقرر في البداية أن يقدم "إلبا" دور "ديد شوت" بدلا من ويل سميث في الجزء الجديد، ولكن تم التراجع عن ذلك ليقدم "إلبا" شخصية جديدة.

ومن المقرر أن يدخل الفيلم مرحلة الإنتاج الخريف المقبل، ليكون جاهزا للعرض في أغسطس 2021.