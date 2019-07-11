استعرضت منى محرز نائب وزير الزراعية الخبرات البلجيكية في إطار خطة البنك الدولي للتنمية المستدامة 2030، جاء ذلك في إطار زيارتها الرسمية والتي استغرقت 3 أيام إلى بلجيكا، برفقة الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية.

وقالت "محرز"، إنها زارت مناطق تطبيق التنمية المتكاملة والمستدامة للمجتمعات الزراعية مثل استصلاح الأراضي وحماية الشواطئ وتقليل النحر وزيادة الإنتاج السمكي في البحيرات ومكافحة التصحر وإعادة التوازن البيئي، بما يسهم في تقليل الانبعاث الحراري والتغيرات المناخية وخلق فرص عمل وتقليل الفقر وتنمية المجتمع.

كما زارت نائب وزير الزراعة، المؤسسات العلمية مثل معمل النباتات، والتقت عددًا من أساتذة الجامعات والبحوث للتعرف على أساليب التنمية الزراعية الحديثة المستدامة.

كما عقدت "محرز"، اجتماعا مع إلكسندر دي كرو نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير المالية والتنمية، بحضور السفير خالد البقلي سفير مصر في بروكسل وأعضاء من الحكومة والقطاع الخاص في مجال التنمية المستدامة الزراعية البلجيكية.

وناقش الاجتماع، زيادة سبل التعاون في المجال الدبلوماسي والتجاري ونقل التكنولوجيا والمساعدة في في الحصول على دعم دولي من الجهات المانحة، ونقل الخبرات لتطبيق نماذج التنمية الزراعية الشاملة المستدامة البليجكيه بمصر.