أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، اليوم، محاكمة 24 متهما من قيادات جماعة الاخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام، في قضية "التخابر مع حماس" لجلسة 15 يوليو الجاري، لاستكمال المرافعات.

وكانت محكمة النقض في وقت سابق، قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق محمد مرسي العياط و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة، حيث توفي مرسي في أثناء الجلسة العلنية المنعقدة منتصف الشهر الماضي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة، وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين.