قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للسكان، اليوم، يجب علينا بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعاً يعيشه الجميع.

وأضاف السيسي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "نحتفل اليوم معاً باليوم العالمي للسكان، تلك المناسبة السنوية العظيمة التي تهدف إلى زيادة الوعي لدى كل شعوب العالم بالقضايا المتعلقة بالسكان والصحة والأسرة، وبذل الجهود على المستوى الدولي لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل إنسان باعتباره أغلى ما في الوجود".

وتابع الرئيس: "لقد احتضنت من قبل القاهرة المؤتمر العالمي للسكان والتنمية عام 1994، والذي ساهم في تعزيز الجهود الدولية في مجالي الصحة العامة الإنجابية، بما لهما من مردود مباشر على حياة الأسرة والمجتمع وتوفير الرعاية والتنشئة السليمة".

وواصل السيسي قائلا: "اليوم نؤكد مجدداً، في الذكرى الـ25 لانعقاد مؤتمر القاهرة، أهمية بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعاً يعيشه الجميع، وذلك من خلال صياغة رؤية شاملة للتغلب على التحديات التي تواجه مختلف الدول في هذا الصدد على اختلاف مستوياتها التنموية".