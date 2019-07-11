شهدت ولاية كارولاينا الشمالية، بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، انفجارا داخل أحد المطاعم الشهيرة.

وذكرت شرطة ولاية كارولينا الشمالية، في بيان لها، إنه لم يكن أحد موجودا في فرع مطعم الدجاج "كنتاكي"، وقت وقوع الانفجار ليلا، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.

وقالت الشرطة عن صور من الانفجار، الذي وقع في مدينة إيدن بولاية كارولينا الشمالية، حوالي الساعة الواحدة صباح الخميس، والتي تُظهر المبنى المنهار مع وجود حطام متناثر على الطريق وفي جميع أنحاء ساحة انتظار السيارات، فيما تم ترك علامة المطعم "كنتاكي فرايد تشيكن".

يقول المحققون إنهم يعتقدون أنه لم يكن أحد موجودا داخل المطعم وقت وقوع الانفجار، فيما لم تذكر الشرطة سبب حدوثه.