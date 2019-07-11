كشف الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، أن ما أعلن عنه حول خلو 537 ألف فدان بطاطس بـ12 محافظة من العفن البني يرجع إلى عدم تهاون الوزارة في الحرب على هذا المرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن مصر حاليا خالية تماما من العفن البني للبطاطس، مؤكدا أن مصر تسجل مناطق معتمدة بشكل دوري لخلوها من العفن البني حتى يمكن تصديرها سريعا دون تعقيدات الكشف المتبعة بعد التصدير.

وتابع أن منطقة شرق العوينات فقط هي من كانت خالية من مرض العفن البني في السابق إلا أنه حاليا أضيفت لها الشرقية وأسوان والبحيرة، وهذا يدل على أن مصر قادرة على تصدير كميات أكبر من البطاطس، مؤكدا أن اتباع المعايير الآمنة سبب زيادة محصول البطاطس.

وأشار إلى أن الوزارة أجرت عمليات صيانة لـ14 ألف فدان: "بنعمل مجموعة من الإجراءات لضمان استمرارية خلوها من الأمراض، وبناخد عينات من المياه والتربة وبنزيل الحشائش وبنجري عليها معاملات للتربة للحفاظ على كفاءتها.

وتلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، حول ما أنجز بالمشروع، خلال عام.

ووفقا للتقرير، فإن المناطق الخالية من العفن البني بلغت نحو 573 ألف فدان، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية هي "البحيرة - الإسماعيلية - الشرقية - أسوان - شرق العوينات - الإسكندرية - الجيزة - المنيا - مطروح - المنوفية - الفيوم - الوادي الجديد".

وأشار التقرير إلى أنه جرى عمل صيانة لبعض المناطق الخالية من العفن البني لموسم 2018 - 2019، بمساحة قدرها 14 ألف فدان عن طريق سحب عينات "تربة - مياه - حشائش - بقايا نباتية"، وكذلك إجراء الفحص لعينات البطاطس الواردة للمشروع؛ للتأكد من خلوها من البكتريا المسببة لمرض العفن البني في البطاطس، حيث بلغ إجمالي الكميات الواردة (التقاوي المحلية 141 ألف طن)، (التقاوي المستوردة 112 ألف طن)، وبلغ إجمالي عينات بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم والتي جرى فحصها خلال الفترة ذاتها نحو 701 ألف طن.