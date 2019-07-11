قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس النائب صلاح عيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي الرشوة واستغلال النفوذ.

كان البرلمان وافق على رفع الحصانة عن النائب السكندري بناء على طلب النائب العام بموجب الاتهامات المنسوبة له بتلقي رشوة مقابل تسهيل إجراءات ترخيص جبانات لاثنين آخرين بالمخالفة للقانون.

وأجرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق في قضية الرشوة المتهم فيها النائب صلاح عيسى عضو البرلمان، الذي تمت الموافقة على رفع الحصانة القضائية عنه، بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن حصوله على مليوني جنيه رشوة مقابل استعمال نفوذه في إنهاء إجراءات ترخيص جبانات تخص متهمين آخرين.