نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول خفض الوزارة تنسيق القبول بكليات الطب إلى حد غير مسبوق ليصل إلى 75%، وذلك لمواجهة أزمة عجز الأطباء بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وقالت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"هذا غير صحيح تمامًا".

وأضافت الوزارة، أن ما نُشر غير صحيح، كما أن إجراءات تنسيق القبول بالجامعات المصرية للعام الجامعي الجديد 2019-2020 كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير سواء بالنسبة لكلية الطب أو غيرها.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.