تُعد أزمة القمامة على رأس أولويات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كل اجتماع له مع المحافظين، حسبما أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال حواره في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة "صدى البلد"، حيث إن الدولة تقوم بإزالة ملايين أطنان القمامة من الشوارع وفقًا لتكليفات رئيس الوزراء.

وأضاف "الرفاعي"، أن رئيس الحكومة طالب أكتوبر الماضي طرح رقمين على خدمة الواتس آب خاصين لمنظومة القمامة، يقوم المواطن بتصوير القمامة في الشوارع ويرسلها على هذا الرقم، وبعد ذلك تتعامل الجهات المعنية مع هذه القمامة بإزالتها، موضحًا أنه تفاجئ بوجود مخلفات من عشرات السنين بجوار منشآت حكومية وأسوار مدارس ومستشفيات، وتم رفعها.

وأشار إلى أنه يتم إرسال تقرير بالصور التي أرسلت من قبل المواطنين بمكان القمامة، ثم صور أخرى أثناء إزالتها ، وصور بعد إزالتها، وتقديمهم للمسؤولين، مناشدًا المواطنين بإعادة النظر في سلوكياتهم، حيث إن المناطق مُلئت بالقمامة بعد أن تم إزالة القمامة منها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد وجه بسرعة التجاوب والتفاعل مع رسائل المواطنين، والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى جميع المحافظات، ورفع تقارير دورية بمدى الاستجابة لتلك الشكاوى موثقة بالموقف أثناء الإبلاغ والواقع بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة في كل موقع من المواقع الواردة في رسائل المواطنين.