أصيب عامل زراعي، بالتسمم الفسفوري، اليوم، إثر استنشاقه مبيدا زراعيا أثناء رش الأرض الزراعية الخاصة به بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تلقت أجهزة الأمن بالبحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بوصول "عبدالمنعم. ا. ح" 50 عامًا، مقيم بمركز كوم حمادة، إثر استنشاقه مبيدا زراعيا، إلى قسم السموم بمستشفى إيتاي البارود المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أنه أثناء رش الأرض الزراعية استنشق العامل مبيدا زراعيا عن طريق الخطأ، وتم إجراء الإسعافات الأولية له وحجزه تحت الملاحظة بقسم السموم بمستشفى إيتاي البارود.

وحرر المحضر اللازم.