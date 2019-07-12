أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها بوصول الشحنة الثانية من منظومة صواريخ إس 400 إلى تركيا.

وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أن أنقرة، الدولة العضو في الناتو، ستواجه عقوبات اقتصادية، فضلا عن حرمانها من مشروع تطوير مقاتلة "إف 35" الأمريكية، الأغلى في العالم.