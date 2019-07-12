وصل جثمان الناقد يوسف شريف رزق الله المدير الفني السابق لمهرجان القاهرة السينمائي، منذ قليل، إلى مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، في حضور عائلته ومجموعة من أصدقائه ومحبيه من بينهم الفنان طارق الإبياري والناقد أحمد شوقي ومحمد عاطف.

تقام صلاة الجنازة على جثمان الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، بعد صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسين في منطقة مصر الجديدة، حسبما كشف نجله أحمد رزق لله.

وغيَّب الموت عن عالمنا، الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 77 عاما.