قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جارٍ الترتيب لتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات الحجر الزراعي مع ما يقرب من 11 دولة، في إطار سياسة الوزارة لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية.

وكشفت تقرير للحجر الزراعي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية لـ4 ملايين و95 ألفا و806 أطنان من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وبزيادة 415 ألفا و134 طنا عن المدة نفسها من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وقالت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، إن العلاقات الخارجية وضعت رؤية مستقبلية للعلاقات الزراعية الخارجية تضمن زيادة وتعظيم علاقاتنا الخارجية مع الدول الأفريقية والأجنبية، من خلال تدريب عدد من الموظفين لرفع الكفاءة الإدارية والمهنية، تعمل على تعزيز التواجد الزراعي المصري في أفريقيا من خلال زيادة المنح التدريبية للكوادر الأفريقية، تماشيا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تدريب 10000 متدريب أفريقي، بالإضافة إلى إنشاء المزارع المشتركة وبحث إمكانية زيادة أعداد المنح التدريبية للباحثين، بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية.

أكد التقرير أنه حرصا من العلاقات الزراعية الخارجية على توطيد علاقات التعاون الزراعي فقد ساهمت في مراجعة وتوقيع نحو 14 وثيقة تعاون في المجال الزراعي والقطاعات المرتبطة به بين مصر ودول العالم المختلفة، كما استقبلت عددا كبيرا من الخبراء والسفراء والمساهمة في إنجاز 5 زيارات تبادلية مع دول إسبانيا وصربيا والسعودية وتونس والأردن، وعقد 16 اجتماعا لمشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر واللجنة التنسيقية لمشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة.

كما امتد دور العلاقات الزراعية ليشمل موضوعات متنوعة ومتفرقة لخدمة جميع قطاعات واجهزة وزارة الزراعة بأكملها لتدريب عدد من المتدربين من دول زامبيا وتنزانيا وزنزبار ومالي والنيجر وتوجو والكنغو وأوغندا بالمركز المصري الدولي للزراعة، وتنفيذ 22 برنامجا مختلفا للمبعوثين من دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا في المجالات الزراعية والإنتاج الحيواني والتنمية الريفية والمياه والمكافحة المتكاملة للآفات، وتمكين المرأة الريفية وغيرها بإجمالي 389 متدربا.

كما عقدت 4 ورش عمل في موضوعات إدارة المزارع السمكية والسيطرة على المزارع الدولية متعددة الأطراف، لمناقشة إنجازات مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة والمؤشرات الجغرافية وتعزيز دور المرأة الريفية في التنمية المستدامة والأمن الغذائي.