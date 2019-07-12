أعلن الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، اعتزامه تعيين أحد أبنائه الثلاثة، إدواردو الذي يشغل حاليا منصب "نائب"، سفيرا في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس البرازيلي، على هامش احتفال رسمي في برازيليا، أمس الخميس، إنّ إدواردو الذي يشغل حاليًا منصب نائب، هو "صديق لأولاد (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، ويتحدّث الإنجليزية والإسبانية، ولديه خبرة واسعة جدًا في العالم.. برأيي، يُمكن أن يكون الشخص المناسب، ويُمكنه تماما الاهتمام بالعمل في واشنطن"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وإدواردو الذي يبلغ من العمر 35 عاما، عليه التخلّي عن مهمات النيابة، ليلتحق بالمنصب الذي يتطلب التعيين فيه نيل موافقة مجلس الشيوخ.

وحسب الوكالات، رافق إدواردو والده الرئيس البرازيلي خلال رحلات خارجيّة عدّة، خصوصًا خلال الزيارة الرسميّة إلى الولايات المتحدة، كما أنع شارك مع والده بالاجتماع الخاصّ مع ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

ويعد إدواردو بولسونارو، أصغر أبناء حيث إنه الابن الثالث بعد "فلافيلو" و"كارلوس" المنخرطين جميعهم بالسياسة، وتربط إدواردو علاقة صداقة بأبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما أنه يتقن اللغتين الأمريكية والإسبانية.

الابن الأصغر يرحب بالترشيح

وجاء تعليق إدواردو، مرحبا بالترشيح للمنصب قائلا: "إنّه لم يتلقّ حتى الآن مقترحًا رسميًا في هذا السّياق"، موضحًا "إذا ما كلّفني الرئيس بهذه المهمّة فسأكون مستعدًا للاستقالة" من مهمّات النيابة.

وعمل إدواردو عضوًا في مجلس النواب منذ عام 2015، وهو عضو في الحزب الاجتماعي الليبرالي، وفي عام 2018، أعيد انتخابه لولاية ثانية كنائب فيدرالي، كونه المشرع الأكثر تصويتًا في تاريخ البرازيل بعد حصوله على 1.8 مليون صوت، حيث يرأس لجنة الشؤون الدولية والدفاع الوطني.

وحصل إدواردو في عام 2015 على المرتبة الأولى في فئة "مكافحة الفساد والجريمة المنظمة" من جوائز التركيز لعام 2015، متفوقا على منافسة الذي حل بالمركز الثاني بأكثر 10 آلاف صوتا، و في عام 2017 ، احتل إدواردو بولسونارو المرتبة الأولى في فئة "أفضل نائب" لجوائز Focus 2017.