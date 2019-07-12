تستعد الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران لاستقبال 12 طائرة بداية من أغسطس المقبل، والتي تعاقدت عليها الشركة خلال الفترة الماضية.

ويأتي في مقدمة الطائرات "إيرباص A220-200"، وهو الطراز الأول، لإيرباص بعد الاستحواذ على 50.1 من أسهم الشركة الكندية بومبارديه، وتوفر الطائرات الجديدة نحو 21% من استخدام الوقود عن مثيلتها الأمريكية، ما يجعلها ذات أفضلية كبيرة.

وتتميز الطائرات الجديدة بعدة مميزات يأتي في مقدمتها، أن طاقم القيادة يتكون من 2 طيارين، وعدد الركاب يتراوح من 110 ركاب إلى 150 راكبا، وأن المسافة بين المقاعد تصل إلى 81 سنتيمترا، بينما عرض المقعد 48 سنتيمترا، و يتراوح طول الطائرة ما بين 35 إلى 38 مترا، بينما يصل طول أجنحة الطائرة ل 35 مترا، ويصل ارتفاع ذيل الطائرة 11.5 متر، وأقصى مدى للطيران 5463 كيلو متر، كما ان أقصى ارتفاع للتحليق يصل ل 41 ألف قدم.