تمكن فريق من مباحث قسم شرطة أول أسيوط، من ضبط مرتكب واقعة سرقة 150 فيزا بريدية من داخل مكتب بريد ومعاشات أسيوط، حال صرفه أموال من المكتب.

وكان العميد حمدي هاشم، رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ من وكيل مكتب بريد معاشات أسيوط، يفيد بسرقة 150 فيزا بريدية من المكتب بميدان المحطة.

وتم تشكيل فريق بحث ضم أعضاء من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط، وتوصلت جهود البحث إلى أن مرتكب الواقعة عاطل، ومقيم بقرية الفتح وذلك حال تردده على أحد مكاتب البريد، وبحوزته فيزا ائتمان "من المسروقات" خاص بإحدى السيدات محاولًا صرف مبلغ مالي منها، مدعيًا أنه خاصة بوالدته، وتم إلقاء القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبدخوله المكتب عن طريق التسلق، وأرشد عن بقية المسروقات، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارِ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.