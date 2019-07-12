كشفت جولة قامت بها "الوطن" داخل شبكة المياه والصرف الصحي بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، عن غياب كامل لمنظومة الخدمات والدفع الإلكتروني التي أقرتها الحكومة أول مايو الماضي، والتي تحظر سداد المستحقات المالية الحكومية نقدا.

وشكى عديد من موظفي الشبكة سوء مناخ العمل، وافتقاد المنظومة الوظيفية لأدنى قواعد "التحول الإلكتروني" و"ميكنة الخدمات"، وقال أحد موظفي الشبكة لـ"الوطن": نعاني سوء البنية التحية لشبكة الاتصالات، وليس لدينا حتى الآن خطوط هواتف أرضية، نظرا لعدم توصيل كابلات لتوفير الخدمة.

وأضاف الموظف، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أغلب المعاملات التي تتم داخل الشبكة تتم بشكل تقليدي ويدوي، بداية من خدمات التقديم على عدادات المياه، والصرف، حتى خدمات تحصيل الأقساط وسداد الفواتير.

وقال موظف آخر إن الموظفين يضطرون لإحضار أجهزة اللاب توب الخاصة بهم لعمل قاعدة بيانات للعملاء، نظرا لعدم وجود أجهزة مخصصة داخل الشبكة، مضيفا: "مطالبنا ليست زيادة الأجور أو المرتبات، نتمنى فقط أن يتم توفير بيئة مناسبة للعمل، حيث أننا نجلس في مكاتب قديمة ومكدسة بالملفات والأوراق".

وتابع: "الشبكة تدر دخلا على الحكومة من خلال تحصيل مستحقات مالية تتمثل في قيمة خدمة توصيل العداد، وغرامات محاضر سرقة المياه، وغيرها من مصادر الدخل، ما نريده هو تحسين هذا المصدر من أجل تنمية تلك الموارد".

وقال أحد المحاسبين داخل الشبكة لـ"الوطن" إن كافة المعاملات المالية تتم بشكل يدوي وتقليدي، ولا وجود لمنظومة الدفع الإلكتروني داخل الشبكة، موضحا أن خزنة الشبكة تتلقى كافة المستحقات "كاش" من المواطنين، وتضطر إلى الإغلاق عند الظهر بغرض سرعة توريد الأموال إلى حسابات الشبكة في البنك.

وأطلقت وزارة المالية أول مايو الماضي منظومة الدفع الإلكتروني للمستحقات المالية في المصالح الحكومية للمواطنين لأكثر من 500 جنيه، في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وإلغاء التعامل بالكاش.