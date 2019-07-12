أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن تنظيم جمعية الأورمان، قافلة علاجية لمرضى العيون بمركز ومدينة أبو المطامير، ضمن مبادرة "النور من حقك"، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 700 حالة من مراكز أبو المطامير وحوش عيسى وإدكو والمحمودية والرحمانية ودمنهور وشبراخيت وكوم حمادة.

وثمن اللواء هشام آمنة، مبادرة "النور من حقك" والتى تستهدف وصول القوافل الطبية الموسعة المتخصصة في علاج أمراض العيون إلى مواطني القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات الطبية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان مصر خالية من مسببات العمى 2020، مشيدا بجهود جمعية الأورمان المتنوعة بنطاق المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة من محدودي الدخل.

وقال أحمد عبد المحسن مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، إنه تم توقيع الكشف الطبي علي الحالات وصرف العلاج بالمجان وتحديد الحالات التى تستوجب إجراء العمليات، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء العمليات على مدار الأيام القادمة، مؤكداً علي أن جميع العمليات بالمجان شاملة المياة البيضاء والزرقاء والشبكية والقرنية وغيرها، وذلك بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون.