إصابة شخص في حادث تصادم سيارة بعامود إنارة بالدقهلية

أصيب سائق سيارة في محافظة الدقهلية، اليوم، إثر اصطدام سيارته بعامود إنارة علي طريق "أجا - تلبنت" السريع، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة أجا، يفيد بوقوع حادث تصادم علي طريق "تلبنت".

انتقلت مباحث المركز وسيارة إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة "عادل.ع.ا" 26 سنة من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إثر اصطدام سيارته الملاكي مع عامود إنارة علي طريق "أجا – تلبنت" مما أحدث تلفيات في العامود.

ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلي مستشفى أجا المركزي للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.