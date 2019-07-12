بعد القبض على خلية الكويت.. الزعفراني يكشف وجهة العناصر المحكوم عليها

قال خالد الزعفراني القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن التحرك الكويتي ضد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يمثل المسمار الأخير في نعش الجماعة في دول الخليج.

وقال الزعفراني لـ"الوطن" إن الكويت تشهد حضور إخواني مكثف في البرلمان ولديهم سلطة هناك، إلا أن الغالبية العظمى منهم هجرت التنظيم الدولي للإخوان وكذلك تنظيم إخوان مصر، وابتعدت عنهم، إلا قلة قليلة غير مؤثرة، والتحرك الكويتي اليوم يؤكد أننا نشهد حالة ضعف إخوانية شديدة لم تشهدها الجماعة من قبل.

وأضاف: "الحكومات العربية تأكدت من صحة الموقف المصري ضد التنظيم، فهو ليس تنظيم مسالم بل تنظيم إرهابي، يشكل خلايا إرهابية، ويؤيد العنف والتطرف".

وحول الوجهة المقبلة لعناصر التنظيم المحكوم عليهم، قال الزعفراني، إن أعضاء تنظيم الإخوان في دول الخليج سيبدأون في الرحيل لدول جنوب شرق آسيا، وستكون الوجهة الثانية لهم هي بريطانيا ثم تركيا، والمكان الأخير سيكوت قطر.

وكانت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية قد ضبطت خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي، صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إن تلك الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقراً لهم، إذ رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، ولاتزال التحقيقات جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.