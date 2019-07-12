يرأس المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، أول جلسة له بالمحكمة، فى 28 أغسطس المقبل، وذلك عقب اختياره رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار الدكتور حنفي علي جبالي بعد بلوغه سن المعاش.

ومن المقرر أن تشهد أولى جلسات المحكمة الدستورية التي يرأسها مرعي، نظر عدد من القضايا، أبرزها الطعن بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة العاملين بالبنك المركزي، ونزاع المالية مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بشأن الربط الضريبي على الشركة خلال فترة معينة.

وأدى المستشار سعيد مرعي اليمين الدستورية أمس رئيسا للمحكمة الدستورية خلفا للمستشار الدكتور حنفي جبالي.

كما شهدت المحكمة الدستورية أيضا هذا العام خروج المستشار السيد عبد المنعم حشيش، وذلك لبلوغه سن التقاعد المحدد للقضاة بـ70 عاما.

وتتشكل هيئة المحكمة حاليا بعد رئاسة سعيد مرعى لها من 12 قاضيا يأتى ترتيبهم وفقا لمبدأ الأقدمية، المستشار محمد خيري طه النجار نائبا أول لرئيس المحكمة، والمستشار عادل عمر شريف، والمستشار رجب سليم، والمستشار بولس فهمي، والمستشار الدكتور حمدان فهمي، والمستشار محمود غنيم، والمستشار حاتم بجاتو، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، والمستشار طارق عبد العليم أبو العطا.

كما أنه من المقرر تعيين أعضاء جدد فى هيئة المفوضين وتصعيد رئيسا لها فى حال ضم رئيسها الحالي لتشكيل المحكمة كنائب، وذلك وفقا لما نص عليه تعديل قانون المحكمة فى أن "يعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".