ضبط طن زيت طعام مجهول المصدر في حملة بكفر الشيخ

نفذت إدارة تموين الحامول في محافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس ياسر محمدين، مدير الإدارة، حملة تموينية واستهدفت المخابز البلدية بدائرة الادارة، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر وتقريرين للمحلات والمخابز المخالفة تضمنت " المحضر رقم 308 لسنة 2019م جنح أمن دولة طوارئ ضد المدعو "م.ع.ط" لعدم الإعلان عن أسعار الاسماك، المحضر رقم 309 لسنة 2019م جنح أمن دولة طوارئ ضد "م.س.ع" لعدم اعلانه عن أسعار المنظفات.

كما أسفرت عن تحرير المحضر رقم 311 لسنة 2019م ضد "س.ح.م" لحيازته كمية وقدرها 1000 كجم زيت طعام مجهول المصدر، المحضر رقم 314 لسنة 2019م جنح أمن دولة طوارئ ضد "إ.ي.أ" وذلك لمخالفته بعدم لف اللحوم المعروضة بالشاش، المحضر رقم 315 لسنة 2019م جنح أمن دولة طوارئ ضد "ح.ي.إ"، وذلك لعدم إعلانها عن الاسعار للعطارة.

وتم تحرير المحضر رقم 316 لسنة 2019م جنح أمن دولة طوارئ ضد "م.س.س" وذلك لعدم اعلانه عن أسعار البقالة، تقرير نقص وزن بمقدار 22 جرامًا في الرغيف الواحد لمخبز "خ.ع.ع"، تقرير نقص وزن بمقدار 21 جرامًا في الرغيف الواحد لمخبز "ف.أ.ع" "، وجارِ المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.