عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع عدد من الوزراء والمسؤولين، لمتابعة تنفيذ برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي)، بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الأخرى، لما له من مردود إيجابي على العائد الاقتصادي والأثر البيئي.

واستعرض اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، والتي خلصت إلى أن الغاز الطبيعي يعتبر وقودا نظيفا صديقا للبيئة، حيث يقلل من نسبة انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بنسبة 86%، ويقلل من نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 21%، ويخفض إجمالي انبعاثات الرصاص، لعدم احتوائه على أي من مركباته، كما يخفِّض إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت، حيث إن نسبة الكبريت في الغاز الطبيعي ضعيفة جدا بالمقارنة بالوقود (سولار/ بنزين).

"إبراهيم" فني سيارات يشرح خطوات تحويل السيارة إلى وقود مزدوج

عدد من الخطوات لتحويل السيارة من وقود البنزين للعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعي"، أوضحها إبراهيم عثمان، فني صيانة السيارات، لـ"الوطن"، تبدأ بتركيب أسطوانة الغاز في حقيبة السيارة وتثبت على حامل خاص بمسامير في أرضيتها.

وأضاف إبراهيم أنه يتم توصيل الأسطوانة الخلفية إلى مقدمة السيارة في حوض المحرك، وتوصيلها بالمحبس الأمامي الذي به فتحة تعمل على إعادة ملء الأسطوانة بالغاز بجانب وجود أنبوب الغاز الذي يعمل على تنظيم ضغط الغاز الرئيسي.

وتابع فني صيانة السيارات أنه يتم أيضا توصيل دورة تبريد السيارة بالمنظم، وذلك عن طريق خرطومي مياه داخلي وخارجي يصل أحدهما بغطاء "السلندر" والآخر في أعلى مدخل الهواء، وتركيب مفتاح التحويل بين التشغيل بالبنزين والغاز الطبيعي، وبذلك تصبح مزدوجة الأنظمة والعمل بأي من النظامين غاز أو بنزين ويوجد مفتاح بجوار عجلة القيادة له اتجاهان أحدهما لتعمل السيارة بالغاز والآخر لتعمل بالبنزين.